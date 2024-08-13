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Eğitim

ÖSYM duyurdu: 2024-HMGS ve 2024-İYÖS başvuruları başladı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: 2024-HMGS ve 2024-İYÖS başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

  • Hukuk Sınavı
  • Giriş Sınavı
  • İdari Yargı Ön Sınavı

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