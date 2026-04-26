ÖSYM duyurdu! 2026-HMGS/1 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) yapıldı.

ÖSYM duyurdu! 2026-HMGS/1 yapıldı
Hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip denklik belgesi almış adayların katılabildiği sınav, saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen ve 36 bina ile 462 salonun kullanıldığı 2026-HMGS/1'e 12 bin 993 aday başvurdu.

Test şeklinde yapılan sınav için adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 21 Mayıs'ta açıklanacak.

