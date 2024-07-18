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Eğitim

ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı

2024-ALES/2'ye giriş belgeleri erişime açıldı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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