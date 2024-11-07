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Eğitim

ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Ekim'de uygulanan 2024-DUS 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

- CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca her 2 sınavın da cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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