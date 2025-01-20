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Eğitim

ÖSYM duyurdu: Engelli adaylar için yeni düzenleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), engelli adayların sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabilecek.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: Engelli adaylar için yeni düzenleme
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Dijital devlet anlayışının kamu hizmetlerinde bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak engeli-sağlık sorunu bulunan adaylara sınav başvuru işlemlerinde kolaylık sağlandı.

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli adaylar, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini (okuyucu ve-veya işaretleyici yardımı, araç-gereçle sınava alınma, büyük punto basılı soru kitapçığı vb.) başvuru merkezlerine gitmeden ve Başkanlığımıza rapor-belge göndermeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabilecekler.

Adayların engel-sağlık durum bilgilerini ve sınav uygulama taleplerini https://ais.osym.gov.tr adresinden Başkanlığımıza iletebilmeleri için sağlık raporlarında yer alan verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemlerinde dijital olarak bulunması, e-rapor sisteminde kayıtlı olması (Barkodlu-Karekodlu) ve kayıtlı rapordaki tanı ile engel oranlarının uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

?Adayların bu hizmeti kullanabilmesi için 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanıma açılan ve AİS (https://ais.osym.gov.tr) profillerinde yer alan E-Rapor Bilgilerim sekmesi üzerinden sağlık raporlarının (Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu-Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu-Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu-Durum Bildirir Sağlık Raporuna) geçerlilik süresini, hastalık tanılarını ve varsa engel oranlarını kontrol etmeleri, hastalık tanı ve engel oranlarını görüntüleyemeyenlerin raporlarını aldıkları hastanelere başvurarak raporlarındaki bilgilerin dijital ortama aktarılması talebinde bulunmaları muhtemel aksaklıkların önüne geçecektir."

  • ÖSYM
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