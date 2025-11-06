ÖSYM duyurdu! İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava başvurular, 18 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 400, İstanbul'da 200, İzmir'de 50 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak.