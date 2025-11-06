İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1239
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    5432.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ÖSYM duyurdu! İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Kasım'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu! İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı
ABONE OL

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava başvurular, 18 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 400, İstanbul'da 200, İzmir'de 50 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

  • e-TEP/2 sınavı başvuru
  • ÖSYM İngilizce sınavı
  • Elektronik sınav başvuru

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.