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Eğitim

ÖSYM duyurdu: KPSS Lisans başvuruları bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 16:31 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: KPSS Lisans başvuruları bugün başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.

Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak.

Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

2024-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde olacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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