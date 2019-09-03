Büyük bir heyecanla beklenen ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı. Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı belirtildi. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI!

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında söz konusu ücreti yatırmamaları durumunda ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.