29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7774
  • 6,3228
  • 284.223
  • 99100.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı! Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu!

ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı. Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ve üniversite ek yerleştirme hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyük bir heyecanla beklenen ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı. Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı belirtildi. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. 
 
ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI! 
Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
 

2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
 
Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan  erişilebilecektir.

 
 
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
 
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında söz konusu ücreti yatırmamaları durumunda ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.
 
ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
 
 
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
 
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
 
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Ağaç kabukları yiyerek hayatta kaldılar!

Ağaç kabukları yiyerek hayatta kaldılar!

Türkiye'de ilk defa görüldü

Türkiye'de ilk defa görüldü

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Şahin'den Davutoğlu'na tepki: Profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz

Şahin'den Davutoğlu'na tepki: Profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz

Mezarlıktan yükselen ses bir ilimizi ayağa kaldırdı! Sırrı çözüldü

Mezarlıktan yükselen ses bir ilimizi ayağa kaldırdı! Sırrı çözüldü

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Teröristler bölgenin dışına çıkarıldı! Karadan devriyeler başlıyor

Teröristler bölgenin dışına çıkarıldı! Karadan devriyeler başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

NASA yine korkuttu!

NASA yine korkuttu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA