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Eğitim

ÖSYM, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:11
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.

  • ÖSYM
  • EKPSS
  • Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu

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