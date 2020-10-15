15 Ekim 2020 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:13

KPSS giriş belgesi sınava günler kala ÖSYM tarafından erişime açıldı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans oturumu için adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren 2020 Ön Lisans KPSS sınav yeri öğrenmek için arayışa girdi. Sınava katılım sağlayacak olan kişiler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan KPSS giriş belgesini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler.

KPSS ön lisans sınav yerleri ile ilgili açıklama yapıldı ve sınav giriş belgesi erişime açıldı. İşte o açıklama:25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. 2020 Ön Lisans KPSS sınav yeri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KPSS GİRİŞ BELGESİ (KPSS SINAV YERLERİ)

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM’DEN KPSS ÖN LİSANS İÇİN SAAT UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.