ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı! ÖSYM 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı. ÖSYM 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES tarihleri belli oldu. Tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılan 2020 ÖSYM sınav takvimi büyük bir heyecanla bekleniyordu. Resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre adayların merak ettiği 2020 takvimi bugün duyuruldu. Buna göre adaylar girecekleri sınav tarihlerini öğrenmiş olacaklar. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde; 2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. ÖSYM 2020 sınav takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 YAYINLANDI!

ÖSYM 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

2020 YKS NE ZAMAN?

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 19 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS Lisans alan ilgisi : 25-26 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS ÖABT: 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

2020 DGS NE ZAMAN?

DGS sınacı: 5 Temmuz 2020'de yapılacak.

2020 ALES NE ZAMAN?

ALES 1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

ALES 2: 20 Eylül 2020'de yapılacak.

ALES 3: 29 Kasım 2020'de yapılacak.