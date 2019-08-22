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ÖSYM TUS sınav yerlerini açıkladı! TUS - STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM TUS sınav yerlerini açıkladı. TUS - STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için heyecan dorukta. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilirler. ÖSYM TUS sınav yerleri sorgulama ekranı haberimizde..

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ÖSYM TUS sınav yerlerini açıkladı! TUS - STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı tüm sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) 1 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. ÖSYM TUS sınav yerleri sorgulama ekranı sizlerle... 
 
ÖSYM TUS SINAV YERLERİNİ AÇIKLADI! 
 

TUS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

 

 
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.
 
TUS - STS TIP DOKTORLUĞU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. 
 
 

 
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
 
01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 TUS sonuçları 26 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.
 

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