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ÖSYM, TUS ve STS'ye girecek adaylara saat uyarısında bulundu

ÖSYM, pazar günü yapılacak 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları için adaylara saat uyarısında bulundu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. 
 
Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.
 
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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