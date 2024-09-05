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Eğitim

ÖSYM: YKS ek tercihleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Star Gazetesi5 Eylül 2024 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
ÖSYM: YKS ek tercihleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2024 YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

ÖSYM'den yapılan duyuruda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)

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