ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi çıkartma

23 Haziran 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:07

ÖSYM YKS giriş belgesi için telaş başladı. Sınava girmek için gerekli olan belgelerin başında gelen YKS giriş belgesi çıkartmak isteyen adaylar, ÖSYM YKS giriş belgesine ÖSYM giriş ekranından ulaşabilirler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu yayımlandı. ÖSYM, yayımladığı kılavuzla 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gereken belgelere ilişkin detaylar yer alıyor. Buna göre YKS için gerekli belgeler nelerdir? ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi çıkartmak için haberimizdeki linkten ÖSYM'nin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS'ye girecek olan adaylar isterlerse yanında maske ve dezenfektan götürebilecekler. Adaylar YKS sınav salonuna girdikten sonra maskelerini çıkarabilecekler.

Corona virüsü salgını sebebiyle hafta sonu yapılacak YKS sınavında bazı değişiklikler yapıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre baraj puanı 170’e çekilirken TYT sınav süresi 165 dakikaya uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının 12. sınıf müfredatında yaptığı değişiklikle öğrenciler YKS sınavında 12. sınıf ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak. 27-28 Haziranda yapılacak sınava kısa bir süre kala öğrenciler YKS sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM YKS sınav giriş belgesini açıkladı.

YKS GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. İşte YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı;

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alabilirler.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 27 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 28 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

YABANCI DİL TESTİ (YDT) 28 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

2020 YKS SINAV KONULARI DEĞİŞTİ

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 19 Haziran tarihe kadar evlerinden uzaktan eğitim ile YKS sınavına hazırlanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada öğrencilerin EBA TV konularından sınavlarda sorumlu tutulmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine MEB 2020 YKS sınav konularında değişikliğe gitti. Yapılan güncellemeyle birlikte 2020 YKS sınavlarında (AYT, TYT, YDT) öğrenciler 9, 10,11 sınıf müfredatından sorumlu olurken 12 . sınıfın sadece 1. döneminden üniversite sınavında soru gelecek.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 YKS kılavuzuna göre YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler;

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.