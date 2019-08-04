26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ÖSYM YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

ÖSYM YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı

İki ülke arasındaki sınır hattında gerilim yükseliyor

İki ülke arasındaki sınır hattında gerilim yükseliyor

Başkan Erdoğan: ABD ve Rusya'yla paylaştık, o bölgeye gireceğiz

Başkan Erdoğan: ABD ve Rusya'yla paylaştık, o bölgeye gireceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA