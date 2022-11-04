ÖSYM'den 2022-KPSS Ortaöğretim adayları için saat uyarısı

ÖSYM Başkanlığı, pazar günü gerçekleştirilecek 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylara uyarılarda bulundu.

2022-KPSS Ortaöğretim için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılan açıklamada, sınav yerel saate göre yapılacağından Lefkoşa'da ise saat 09.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Adayın, sınava girebilmesi için giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir." ifadesine yer verildi.