İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6261
  • EURO
    18,3908
  • ALTIN
    995.495
  • BIST100
    4213.26
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ÖSYM'den 2022-KPSS Ortaöğretim adayları için saat uyarısı
Eğitim

ÖSYM'den 2022-KPSS Ortaöğretim adayları için saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim'e girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını bildirdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 15:37 - Güncelleme:
ÖSYM'den 2022-KPSS Ortaöğretim adayları için saat uyarısı
ABONE OL

ÖSYM Başkanlığı, pazar günü gerçekleştirilecek 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylara uyarılarda bulundu.

2022-KPSS Ortaöğretim için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılan açıklamada, sınav yerel saate göre yapılacağından Lefkoşa'da ise saat 09.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Adayın, sınava girebilmesi için giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.