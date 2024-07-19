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Eğitim

ÖSYM'den açıklama! KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
ÖSYM'den açıklama! KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da yapılacak
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) yarın saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. 160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

- SINAVLARA 171 BİN 655 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Ersoy, oturumlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

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