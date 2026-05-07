  ÖSYM'den bir ilk: Türkçe düzeyini ölçen e-YDTS uygulamaya geçiyor
Eğitim

ÖSYM'den bir ilk: Türkçe düzeyini ölçen e-YDTS uygulamaya geçiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkçe düzeyini ölçen ilk uygulama olan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı (e-YDTS) uygulamaya geçiriyor.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 11:06
ÖSYM, uzun zamandır hazırlıkları yapılan e-YDTS'yi uygulamaya geçiyor. Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olan e-YDTS bu yönüyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin uluslararası vizyonuna katkı sağlayacak olan e-YDTS'nin; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde dijital ortamda uygulanacağı belirtildi. Sınav hakkında açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, uzun zamandır bu sınav üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, bu sınavın uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışa yönelik talebi karşılayacağını da dile getirdi.

"BU UYGULAMA YILLARIN HAYALİ OLARAK KARŞIMIZDA DURUYORDU"

Türkçeyi uluslararası mecrada yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek inşallah bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor. Uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmedeki standartlaşmayı sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni' ne (D-AOBM / CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak e-YDTS geliştirildi. 9 Mayıs tarihinde elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendi. Sınav içeriğinin, soru yazarlarının ve denetmenlerin D-AOBM ile uyumlu olması için Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van'da 'da toplam 8 'D-AOBM ve soru yazarlığı eğitimi' gerçekleştirdi. Sınavın 'kesme puanı' çalışmaları tamamlandı. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla sınav uygulama aşamasına geldi" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR BİR TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI SUNMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ"

e-YDTS'nin, Türkçenin ölçülmesinde önemli bir referans olarak uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, "e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktayız. Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak bir adım olacak sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olmayı sağlayacak" dedi.

  • ÖSYM
  • e-YDTS
  • Türkçe ölçme

