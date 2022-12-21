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Eğitim

ÖSYM'den ''KPSS tercih'' duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını bildirdi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
ÖSYM'den ''KPSS tercih'' duyurusu
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

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