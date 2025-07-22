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Eğitim

ÖSYM'den okul birincisi YKS adaylarına uyarı! Son gün yarın

2025-YKS'ye katılan okul birincisi adayların bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini duyuran ÖSYM, eksik veya hatalı bilgiler için 23 Temmuz'a kadar e-Okul'dan düzeltme yapılması gerektiğini bildirdi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
ÖSYM'den okul birincisi YKS adaylarına uyarı! Son gün yarın
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

  • ÖSYM
  • 2025-YKS
  • e-Okul düzeltme

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