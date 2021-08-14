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Eğitim

ÖSYM'den sınav saati uyarısı!

ÖSYM 2021-KPSS-ÖABT sınavına yönelik saat açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:02
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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