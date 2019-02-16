ÖSYM nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının 2019'da uygulanacağını açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu açıklamayı yaptı:

"Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi.

Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. 2018'de ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 sınav 59 oturumda yapılmış, bu sınavlarda 188 test uygulanmıştır. Bu testlerde toplam 9 bin 21 soru kullanılmış, 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir"