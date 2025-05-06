İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6101
  • EURO
    43,7877
  • ALTIN
    4196.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

ÖSYM'den YDS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine bu yıl bir kez de temmuzda yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) ilişkin, 'Sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz Pazar günü uygulanacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 13:27 - Güncelleme:
ÖSYM'den YDS açıklaması
ABONE OL

ÖSYM Başkanı Ersoy, KDK'nın başvuru üzerine ÖSYM'ye verdiği tavsiye kararının ardından bu yıl bir kez de temmuzda yapılması kararı alınan YDS'ye ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

e-YDS uygulamasına başvurusunu yapamayan ve haziran ayı içerisinde sınav yapılmasını talep eden bir adayın KDK'ya başvurusu üzerine alınan tavsiye kararının incelendiğini, teknik olarak bir mahsuru olmadığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Tavsiye kararı daha da genişletilmiş, sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacaktır."

Başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı sınavın kapsamı sadece İngilizce olacak.

  • YDS Temmuz Sınavı
  • Kağıt Tabanlı Dil Sınavı
  • ÖSYM Kararı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.