İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9609
  • EURO
    19,9852
  • ALTIN
    1105.83
  • BIST100
    5361.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Eğitim

ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 9 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için bugün başlayan geç başvuruların 13 Mart'a kadar süreceğini bildirdi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı
ABONE OL

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacak. Sınava, bu illerdeki merkezlerde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu illerde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, Hatay olanlar Adana'da, Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, Malatya olanlar Elazığ'da sınava alınacak.

2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.