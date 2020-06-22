22 Haziran 2020 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:19

ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı. İsteyen adayların ise, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamaları şöyle;

YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

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