İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Milyonlarca öğrenci merak ediyordu! ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Eğitim

Milyonlarca öğrenci merak ediyordu! ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, 'YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek' dedi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:19
ABONE OL

ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı. İsteyen adayların ise, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamaları şöyle;

YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

MSB'de Babalar Günü'ne özel anlamlı video

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.