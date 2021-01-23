Özel eğitimde görevli ücretli öğretmenleri ilgilendiren haber! MEB açıkladı

DHA 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:01

MEB, özel eğitim kapsamında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin tamamına özel eğitim ile ilgili mesleki gelişim eğitimi verecek. 81 ilde bulanan özel eğitim okullarında, evde veya hastanede, alanında ders ücreti karşılığında görev yapan 14 bin 643 öğretmene yönelik düzenlenecek eğitimler ücretsiz olacak. Video konferans yöntemiyle verilecek 10 saatlik eğitimlerin 25 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ HEDEFLENİYOR

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitimlerde özel eğitimde temel kavramlar, özel eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin uzaktan eğitim süreçleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ortam ve materyal uyarlamaları, bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme süreçleri konularında bilgilendirme yapılması ve öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin güncellenmesi hedefleniyor.

BAKAN SELÇUK: İLK DEFA BÖYLE BİR EĞİTİM DÜZENLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak tüm öğrencilere bu süreçte sürekli destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Selçuk, benzer şekilde öğretmenlerin Covid-19 salgın günlerinde eğitim süreçlerine destek olmak için de eğitimler düzenlediklerini kaydederek, "Bu kapsamda özel eğitim öğrencilerimizin eğitiminde öğretmenlerimizin farkındalığı ve yeni koşullara adaptasyonu çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle 81 ilde özel eğitim okullarımızda, özel eğitim sınıflarımızda, evde veya hastanelerde öğrencilerimizin eğitimlerine destek olan 14 bin 643 ücretli öğretmenimizi de bu eğitimlerden yararlandırmak istedik. Ücretli öğretmenlere yönelik ilk defa böyle bir eğitim düzenleniyor. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerimizin özel eğitim ile ilgili bilgilerini güncellemeyi ve Covid-19 salgını günlerinde yeni uygulamalar konusunda bilgilendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, eğitimlerin pazartesi günü başlayacağını ve ikinci dönem başlayana kadar tamamlanacağını ifade ederek, "Süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.