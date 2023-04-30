Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 102.dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama

Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 19 Şubat'ta yapılması planlanan 102. dönem ÖGG sınavı, Kahramanmaraş depremi nedeniyle 30 Nisan 2023 tarihine ertelendi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik sitesinden ilan edecek. Peki 102.dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuç ekranı haberimizde...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

102.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.