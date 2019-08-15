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Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 aylık dönemde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira teşvik sağlandı.
 
AA muhabirinin MEB 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndaki verilerden derlediği bilgilere göre, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim-öğretim desteği ile dezavantajlı durumdaki öğrenciler için sağlanan destekler yılın 6 aylık döneminde milyonlarca liraya ulaştı.
 
Bu kapsamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce OSB'ler içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim öğretim desteği ödemeleri kapsamında, ocak-haziran 2019 döneminde 187 milyon 146 bin 82 lira ödenek gönderildi.
 
Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören ve eğitim-öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler için de bu dönemde 682 milyon 835 bin 712 lira teşvik ödemesi yapıldı.
 
Eğitim öğretim desteği uygulaması, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kaldırılacak fakat OSB'ler içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyanlar, bu kapsamın dışında tutulacak.
 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA "ÖZEL OKUL" DESTEĞİ

Öte yandan Bakanlık tarafından şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor.
 
Bu çerçevede bursluluk hakkını kazanan ve özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirildi.
 
Ayrıca destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 2019 yılının ilk 6 ayında, toplam 1 milyar 552 milyon 142 bin 471 liralık ödemede bulunuldu. 

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