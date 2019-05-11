Özel öğrencilere ‘özel’ müfredat

Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimlerin niteliğini artırmak, öğrencilerin yeteneklerini daha fazla geliştirmelerine imkan tanımak, eğitimin ilk yıllarında yetenek kayıplarının önüne geçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamlı bir öğretim programını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile özel yetenekli öğrencilere genel öğretim programlarından farklılaştırılmış eğitim içerikleri uygulanacak. Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programı, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine açıldı. Programlar, ‘http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx’ adresinde 20 Mayıs’a kadar askıda kalacak.

DEHALARIN HAYATLARI

Yeni öğretim programları, beden eğitim ve oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ile okul öncesi derslerini içeriyor. Programlar, ilköğretim ve ortaöğretimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimi de kapsıyor. Programlarda 6 temel ilke belirlendi. Bunlar arasında daha az veri düzeyinde bilgiye, daha çok soyut kavramlara ve genellemelere, genel öğretim programlarındaki konu ve temaların yanı sıra zenginleştirilmiş sıra dışı konulara, temalara yer verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca programların temelinde dehalar, seçkin kişilerin bireysel, sosyal ve mesleki özelliklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, sorunlarla başa çıkma yollarını içermesine ilişkin ilkeler de yer aldı.