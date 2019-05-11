Özel öğrencilere ‘özel’ müfredat
Milli Eğitim Bakanlığınca cumhuriyet tarihinde ilk defa, özel yetenekli öğrenciler için anasınıfından lisenin sonuna kadar uzanan, genel öğretim programlarından farklılaştırılmış, özel müfredat hazırlandı.
Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimlerin niteliğini artırmak, öğrencilerin yeteneklerini daha fazla geliştirmelerine imkan tanımak, eğitimin ilk yıllarında yetenek kayıplarının önüne geçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamlı bir öğretim programını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile özel yetenekli öğrencilere genel öğretim programlarından farklılaştırılmış eğitim içerikleri uygulanacak. Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programı, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine açıldı. Programlar, ‘http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx’ adresinde 20 Mayıs’a kadar askıda kalacak.
DEHALARIN HAYATLARI
Yeni öğretim programları, beden eğitim ve oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ile okul öncesi derslerini içeriyor. Programlar, ilköğretim ve ortaöğretimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimi de kapsıyor. Programlarda 6 temel ilke belirlendi. Bunlar arasında daha az veri düzeyinde bilgiye, daha çok soyut kavramlara ve genellemelere, genel öğretim programlarındaki konu ve temaların yanı sıra zenginleştirilmiş sıra dışı konulara, temalara yer verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca programların temelinde dehalar, seçkin kişilerin bireysel, sosyal ve mesleki özelliklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, sorunlarla başa çıkma yollarını içermesine ilişkin ilkeler de yer aldı.
Uzman ekip işbaşında
MEB ve TÜBİTAK iş birliğinde 2017’de başlayan program geliştirme sürecine 29 farklı üniversiteden alanında ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde uzman 61 akademisyen ile bilim ve sanat merkezlerinde görevli 80 öğretmen katıldı.
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