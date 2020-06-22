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Eğitim

Özel Öğretim Kurumları Dernekleri'nden LGS açıklaması: Velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemeli

Özel Öğretim Kurumları Dernekleri, 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS üzerinden 24 saat bile geçmeden, bazı özel okulların sosyal medyada birinci olduklarını duyurduğunu, bu duyuruların hiçbir gerçek veriye dayanmadan, yalnızca sınava giren öğrencilerin tahminleri doğrultusunda açıklandığını bildirdi.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:12
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Dernekten yapılan açıklamada, bazı özel okulların sosyal medyada birinci olduklarını duyurmasının usul ve gerçeklik açısından doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç açıklanmadan birinci ilan etmeyi yanıltıcı ve usulsüz reklam, haksız rekabet ve eğitimci etiğine yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yapmadan, velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemelidir. Özel Okul Dernekleri olarak, bütün okulları adalet ve dürüstlük kuralları içerisinde davranmaya ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu tür yanlışlıklar için Milli Eğitim Bakanlığının yasal işlem başlatması gerektiğine inanıyoruz."

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