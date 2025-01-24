İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6956
  • EURO
    37,4939
  • ALTIN
    3183.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Özel okul kıyafetlerine düzenleme! MEB'den açıklama geldi
Eğitim

Özel okul kıyafetlerine düzenleme! MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin formalarının, devlet okullarında olduğu gibi serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini bildirdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 13:09 - Güncelleme:
Özel okul kıyafetlerine düzenleme! MEB'den açıklama geldi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de 6 Aralık 2024'te yayımlanan hükümler gereği, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki marka lisans sözleşmesi yapan özel okullarda, veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarında okul formaları alınacak.

Özel okullarca, velilere okul formalarını elektronik ticaret platformu üzerinden almalarına yönelik yapılan dayatmalara izin verilmeyecek. Bu dayatmayla karşılaşan veliler, buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden temin edebilecek.

Diğer yandan veliler, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.

- KIYAFETLERDE ÖZEL İŞARET, BASKI VE DESEN OLMAYACAK

Özel okullar kıyafetleri belirlerken, devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulu ile öğretmenler kurulunun görüşlerini alacak. Okul müdürlüğünce belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar da bulunmayacak.

Bu kapsamda, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Kıyafetler okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.

Kıyafetler, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda, ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • özel okul kıyafeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.