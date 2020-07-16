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Eğitim

Özel okullara ilişkin çalışma tamamlandı: Taslak Başkan Erdoğan'a sunuldu

Özel okullara ilişkin çalışma tamamlanarak Başkan Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Yavuz Atar taslakla ilgili detayları aktardı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:04
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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Yavuz Atar, Kurulun "Özel Okullara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nı hazırlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Atar, taslağın, eğitim sisteminde çeşitlilik ve kalitenin artırılmasına katkı sağlamak üzere hazırladığını belirtti.

Atar, paylaşımında, taslağa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özel okullarda eğitim ve öğretimin niteliğinin sürekli geliştirilmesi amacıyla kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin oluşturulması, özel okullara sunulacak desteklerin söz konusu kalite süreçleriyle ilişkilendirilmesi, özel okullaşma sürecinde tekelleşmeden uzak rekabetçi bir yapının tesis edilmesi konularına yer verilmiştir. Taslakta ayrıca özel okullarda rehberlik ve denetim sisteminin güçlendirilmesi, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitim veren özel okulların sektörle iş birliğinin artırılması gibi çeşitli politika önerileri yer almıştır."

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