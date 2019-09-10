28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7659
  • 6,3672
  • 277.02
  • 100848
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Özel okulların kayıt sözleşmesinde ''kitap-kırtasiye'' güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen 'kırtasiye', 'kitap', 'kıyafet', 'servis' gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi.

Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.

Ayrıca okul aile birliklerinin aldığı karar doğrultusunda öğrenci kıyafeti ücretine de sözleşmede yer verilecek.

- KİTAP KIRTASİYE ÜCRETLERİ DE ÖNCEDEN İLAN EDİLMEK ZORUNDA

Hem önceki hem de güncellenen öğrenci kayıt sözleşmesine göre, özel okulların tıpkı öğrenim ücretlerinde olduğu gibi takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi ücretlerini de ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etme zorunluluğu bulunuyor.

Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerin de belirtilmesi gerekiyor.

Ayrıca öğrenci veya velilerinden "beceri eğitimi-staj çalışması" adı altında ayrı bir ücret talep edilemiyor.

Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete "Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)/2" oranına en fazla yüzde 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Yİ-ÜFE TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor.

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Fatih Terim'den Nagatomo kararı! Kasımpaşa maçında...

Fatih Terim'den Nagatomo kararı! Kasımpaşa maçında...

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Paraya para demiyorlar: Satışlar daha tarladayken başladı

Paraya para demiyorlar: Satışlar daha tarladayken başladı

Rekor kırıldı: Vatandaştan büyük talep

Rekor kırıldı: Vatandaştan büyük talep

Teslim olan PKK'lı terörist anlattı! Terör örgütü çocukları böyle kandırıyor

Teslim olan PKK'lı terörist anlattı! Terör örgütü çocukları böyle kandırıyor
 

POPÜLER HABERLER

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

500 yıllık kuyularda saklanıyor! Üzerine yoğurt ve pekmez dökülüyor...

500 yıllık kuyularda saklanıyor! Üzerine yoğurt ve pekmez dökülüyor...

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA