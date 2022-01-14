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Eğitim

Özür grubu atama sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

Özür grubu atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirmek için yaptığı atama tercihleri belli oldu. Özür grubu atama sonuçları MEBBİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldı. Öğretmenler, Özür grubu atama sonuçları neticesinde Ocak ayının 21'inden itibaren bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesebilecek. İşte Özür grubu atama sonuçları MEBBİS giriş sayfası

14 Ocak 2022 Cuma 16:09 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:09
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Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı. Mazerete bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenlerin Özür grubu atama sonuçları, MEBBİS giriş adresinden öğrenilebiliyor. MEBBİS giriş Özür grubu atama, Manzerete bağlı yer değiştirme sonuçları

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenlerin "Mazerete bağlı yer değiştirme" talebi sonuçları MEBBİS üzerinden ilan edildi. Özür grubu atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurusunu tamamlamasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Mazerete bağlı yer değiştirme Sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Özür grubunda yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Özür grubu manzerete bağlı yer değiştirme tercihinde bulunan öğretmenler, 21.01.2022 tarihinden itibaren bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesmeye başlayacak.

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