İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3459
  • EURO
    36,4008
  • ALTIN
    2835.86
  • BIST100
    9420.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ABONE OL

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, spor bilimleri için 2024 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-25 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

  • Spesifik yetenek sınavı
  • ÖZYES sonuçları
  • Yetenek sınavı sonuçları
  • Üniversite yerleştirme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.