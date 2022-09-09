P93 puan türü nedir? KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir?

P93 puan türü, devlete bağlı kurumların KPSS ile personel alımlarında aranan şartlar arasında yer alıyor.KPSS P93 puan türü meslekleri, ön lisans mezunları içindir. KPSS ön lisan sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. KPSS'ye giren bir aday, sınava girdiği yıl ve sonraki yıl yapılacak olan alımlarda P93 puanını kullanabilir. Peki P93 puan türü nedir? İşte KPSS P93 puan türü meslekleri

P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır.

P93 puanının hesaplanacağı önlisans KPSS'de 30 Türkçe, 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgilerden oluşan toplamda 120 soru çıkmaktadır.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLER

Önlisans KPSS P93 puan türü meslekler ve memur kadroları şunlardır;

Belediyelerde zabıta memuru

Kamu kurumlarında şöför

Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

İşletmen & kontrolör

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Anbar memuru

Hizmetli

Kaloriferci

Polis

Astsubay

Sekreter

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVLARI;

*KPSS – A Lisans mezunları için A grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P93, P94, P120, P121,P122,P123,P124 puan türleri haricinde kalan puan türleri

*KPSS – B Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P3 puan türü.

*KPSS – B Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P93 – 94 puan türü.

*KPSS – Din Hizmetleri ( Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P122, P123, P124 puan türü)

*KPSS – Öğretmenlik ( Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P120,P121 puan türü ) olmak üzere temelde beşe ayrılmaktadır.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir.