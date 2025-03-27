Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencilerinden nesiller arası köprü kuran anlamlı konser

Müziğin sunduğu nezaket, edep ve asalet gibi değerlerle donanmış sanatçılar yetiştiren Palet Türk Müziği İlkokulu, nesilleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Huzurevi sakinlerini okulda ağırlayarak, Ramazan ayına özel hazırladıkları repertuvarla konser verdi. Palet Türk Müziği İlkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından seslendirilen eserler, konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Müziğin birleştirici gücünü hissettiren konserin ardından öğrenciler, büyüklerinin ellerinden öperek hediyelerini takdim etti.

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay: "Sanatla büyüyen, saygılı ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri"

Konserin ardından açıklama yapan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, okulun Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olduğunu, Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerle huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini söyledi. Küçüklerle büyükleri bir araya getirmenin çok anlamlı olduğunu belirten Oktay, "Bir araya gelip aslında o duygusal bağı kurdurmak, büyüklere saygıyı bir kez daha göstermek istedik. Ramazan Bayramı vesilesiyle çocukların büyüklerin ellerini öpmesi, onlara hediye takdim etmesiyle, aslında kültürümüzün en önemli parçasını da yaşatmış olduk. Bu vesileyle büyüklere saygıyı her zaman çocuklarımıza, yavrularımıza da aktarmış olacağız." dedi.

Eğitim anlayışlarının temelinde, akademik başarının yanı sıra, öğrencilerin manevi ve insani değerlerle donatılmasının yer aldığını altını çizen Oktay: "Sanatla büyüyen, saygılı ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Umarız bu iş birliğimiz öğrencilerimizin de huzurevini ziyaretiyle daha da gelişecektir."

Huzurevi sakinlerinin konsere duyduğu ilgiden de bahseden Oktay, "Müzik, ruhun gıdasıdır felsefesinden de hareketle çocukların Türk müziğini seslendirmesi, onların biraz da nostalji olarak aslında geçmişe yolculuğunu da sağlamış oldu. Bu vesileyle yüzler gülüyordu." ifadelerini kullandı.

"SANAT VE AKADEMİK BAŞARIYI BİRLEŞTİREN BİR EĞİTİM MODELİ UYGULANIYOR"

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş de huzurevi sakinlerini okulda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Okulda hem sanat derslerinin hem de akademik derslerin güçlü bir şekilde verildiğini söyleyen Gümüş, "Son yıllarda bu okuldan ilham alınarak bazı okullar vücuda getirilmeye başlandı ama burası gerçekten bu anlamda ilk örnektir. Biz burada eğitim politikası olarak şunu önemsiyoruz; çocukların hem sanatta çok başarılı olmalarını hem de akademik yönlerinin çok iyi olmalarını bekliyoruz. Türkiye'de geçmiş yıllarda sanat, spor ile alakalı bir branş okulu varsa da o okullarda biraz akademik dersler ikinci plana itilebiliyordu. Biz hem sanat anlamında hem akademik anlamda her iki yönün de çok güçlü şekilde olduğu bir okul vücuda getirmeye çalıştık. Öğrenciler hem sanatta çok başarılılar, enstrüman icrasında çok başarılılar, akademik eğitimlerinde de keza öyle. Belki geçimini sanattan sağlamayacak ama hayatında hep sanat var olacak." diye konuştu.

Sanatın bir insanı iyi kılma noktasındaki katkısının çocuklara çok ciddi şekilde aktarılmaya çalışıldığının altını çizen Gümüş, "Öğrenciler, nezaketleri ile olsun, hitabetleri ile olsun davranışlarında onu yansıtmaya başladılar. Bu bizim için bir mutluluk vesilesidir. Bu proje bizim için bir milat oldu, böyle buluşmaların daha çok yapılması gerektiğini canlı olarak gördük ve hissettik. Bunu nasıl daha büyütebiliriz ve daha geniş kitlelere yayabiliriz, bunun planlamasını yağacağız inşallah" dedi.

Huzurevi sakinleri de çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını, öğrencilerin sanatlarını çok iyi icra ettiklerini ve böyle bir okul kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifa ettiler. Sık sık bu etkinliklerin içinde olmak istediklerini söyleyen sakinler, bu tür etkinliklerin hem ruhsal hem de sosyal anlamda onları tazelediğini dile getirdiler.