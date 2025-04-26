Pazar günü ne sınavı var? 27 Nisan 2025 ÖSYM, Açıköğretim, MEB sınav takvimi

Hafta sonu yapılacak olan sınavlarla ilgili sorgulamalar, sabaha saatlerinden itibaren başladı. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları cumartesi-pazar günleri uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınav belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce, yerlerinde olacaklar. Peki bugün sınav var mı? Pazar günü ne sınavı var? İşte ÖSYM, MEB, Açıköğretim 27 Nisan 2025 sınav takvimi

27 NİSAN 2025 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAVLAR VAR?

Hafta sonu sınav yoğunluğu devam ediyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından düzenlenecek sınavlar, adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Okul önlerinde oluşan kalabalıklar ve sınav merkezlerindeki hareketlilik, "Bugün ne sınavı var?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak sınavlara dair tüm bilgiler...

27 Nisan 2025 Pazar günü farklı kurumlar tarafından çeşitli sınavlar uygulanacak. 27 Nisan 2025 Pazar günü hem MEB'in düzenlediği İOKBS Bursluluk Sınavı hem de Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları ile yoğun bir sınav trafiği yaşanacak.

Bu hafta sonu sınav takviminde öne çıkan önemli sınavlar şunlar:

İOKBS Bursluluk Sınavı 2025 (MEB):

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavları (AÖF):

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında düzenlenen bahar dönemi ara sınavları, hafta sonu boyunca devam ediyor. 27 Nisan'da AÖF öğrencileri sınav merkezlerinde olacak.

ÖSYM Tarafından Düzenlenen Sınavlar:

ÖSYM takviminde yer alan bazı meslek giriş sınavları (örneğin bazı unvan yükselme ya da kurum sınavları) da 27 Nisan günü belirli merkezlerde uygulanıyor. Ancak genel katılıma açık büyük bir ÖSYM sınavı bu hafta için bulunmuyor.

Bursluluk Sınavı (İOKBS) Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 İOKBS bursluluk sınavı, öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

Sınav başlangıç saati: 10:00

Öğrencilerin sınav yerlerinde en geç 09:30'da bulunmaları gerekiyor.

10:15'ten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişebiliyor.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Sınavları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için de bahar dönemi ara sınavları sürüyor.

Açıköğretim sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılıyor.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile zamanında sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

SINAVLARA GİRECEK ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Sınav giriş belgeleri ve kimlik kartı olmadan sınava giriş yapılamaz.

Elektronik cihazlar (cep telefonu, akıllı saat vb.) kesinlikle sınav salonuna alınmayacak.

Sınav giriş belgeleri ve kimlik kartı olmadan sınava giriş yapılamaz.

Elektronik cihazlar (cep telefonu, akıllı saat vb.) kesinlikle sınav salonuna alınmayacak.

Sınav başlamadan en az yarım saat önce sınav binasında hazır bulunulmalı.

Geç kalan adaylara ekstra süre tanınmayacak.