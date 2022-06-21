Pedagojik formasyon kalktı mı? İşte Danıştay'ın formasyon kararı

Pedagojik formasyon ile ilgili Danıştay'ın kararı yürütme kararı aldı. Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ederken Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı. Danıştay formasyon kararı ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Peki Pedagojik formasyon kalktı mı? İşte detaylar...

PEDOGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

YÖK, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Danıştay'ın aldığı karar sonrasında durum netlik kazanmış oldu.

Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" denildi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.