Hazırlanan ön rapora göre Türkiye;

-Okuma Becerileri Alanında, 2015'te 428 puan; 2018'de 466 puan elde ederek 50. sıradan 40. sıraya,

-Matematik Alanında, 2015'te 420 puan; 2018'de 454 puan elde ederek 50. sıradan 42. sıraya,

-Fen Alanında, 2015'te 425, 2018'de 468 puan elde ederek 54. sıradan 39. sıraya yükseldi.

Türkiye, her üç bilişsel alanda da PISA 2018'de performansını anlamlı ölçüde artıran üç ülkeden biri oldu.

7 farklı okul türüne ait puanların yer aldığı PISA 2018 Ön Raporunda göre okul türlerine göre yaşanan puan değişimi açısından bakıldığında; Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liselerinden sonra en büyük puan artışı yaşayan okul türü olmuştur. Bu başarı artışı Anadolu İmam Hatip Liselerdeki eğitim niteliğinde yaşanan iyileşmelerin bir sonucudur.

Anadolu İmam Hatip Liseleri 31,8 puan artışı ile okuma becerisi alanında, 39,0 puan artışı ile de fen alanında Fen Liselerinden sonra gelmektedir. Matematik alanında ise 27,8 puan ile en yüksek puan artışı yaşayan okul türleri arasında 3.sırada yerini aldı.

PISA 2018 döngüsünde Anadolu İmam Hatip Liseleri açısından yakalanan bu başarı ivmesi, MEB 2023 Eğitim Vizyonu, Akademik Destek Programı, Kalite Takip Sistemi (KTS), Hedef 2020 Üniversiteye Hazırlık ve Bilimsel Gelişim Projesi, Akademik Koçluk ve Akademik Danışma Kurulu faaliyetleri gibi eğitimde nitelik artışına yönelik yürütülen eğitim politikaları sayesinde katlanarak devam edecek.