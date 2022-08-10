PMYO sınav yerleri açıklandı. 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulyabilecek. Peki PMYO sınavına kaç kişi başvurdu? İşte Polis Akademisi 2022 PMYO sınav giriş belgesi

2022 PMYO SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 dönemi için yapılacak olan 2.500 öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları erişime açıldı.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar PMYO sınav giriş belgelerini www.pa.edu.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler.

POLİS AKADEMİSİ GİRİŞ PMYO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (pa edu tr)

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Polis Akademisi tarafından belirlenecek olan tarihlerde yeterlilik sınavı ve mülakatlara katılacaklar.

2022 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

PMYO KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları tamamlanmış olup, 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.