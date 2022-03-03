3 Mart 2022 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:25

28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı. Polis Akademisi tarafından belirlenen Sınav Merkezinde adaylara sözlü mülakat sınavı yapılacak. Adaylar, sınav tarihlerini ve POMEM mülakat yerlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. İşte 28. POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi

28. dönem POMEM başvurularını tamamlayan adayların mülakat süreçleri başladı. 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi tarafından yapılan sınav yeri duyurusu şu şekilde;

"28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

POMEM mülakatı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini ve yerlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliği taşıyor.

Polis adayları, ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar, sözlü mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

POMEM mülakat yerlerinde sınava katılacak olan adaylarının Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM MÜLAKATI SINAVI NASIL YAPILACAK?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.