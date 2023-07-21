Psikoloji bölümü kaç puanla öğrenci alıyor? Psikoloji taban puanları 2023 (Devlet üniversiteleri)

Psikoloji bölümü taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanları baz alarak tercihlerini yapacaklar. Peki Psikoloji bölümü kaç puanla öğrenci alıyor? İşte Devlet Üniversitelerinin Psikoloji taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAÇ PUANLA ÖĞRENCİ ALIYOR?



2023 yılına ait taban puanlar, üniversite yerleştirme sürecinin ardından belli olacak. YKS yerleştirme sürecinin ardından Psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları netleşecek. Psikoloji bölümü, 359-470 aralığında alım yapıyor. Geçtiğimiz yılın psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte Devlet üniversitelerinin Psikoloji bölümünde 4 yıl eğitim almak isteyen adaylar için Psikoloji taban puanları

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2022 (DEVLET ÜNİVERSİTELERİ)



Üniversite - Yılı - Tür - Yerleşen Son Kişi (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP))

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (4 Yıllık) 475,781

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 480,099

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 409,326

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 423,771

ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 480,390

EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 424,880

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 474,818

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 434,750

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 410,100

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 466,350

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,200

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,386

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,776

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 359,735

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 361,000

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 390,575

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 0.12 390,575

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,950

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,044

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,940

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 419,528

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,932

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 429,100

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,944

ÇAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,572

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 0.12 448,807

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 444,154

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,138

MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 420,499

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,952

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,644

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 473,050

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,591

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 479,350

YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,162

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,055

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,950

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,528

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,262

DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,200

UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,695

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,947

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,678

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,213

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,098

BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,601

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 424,369

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 416,462

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,108

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,950

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 385,750

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,097

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,010

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,740

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,502

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 396,842

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,583

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 368,442

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 362,070

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 366,300

BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 454,715

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 481,900

HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 423,303

İSTANBUL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,994

ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 438,990

EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 422,630

DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 446,786

BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 448,823

AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,850

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 464,400

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 434,881

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 452,527

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,432

ANADOLU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 410,750

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 421,726

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,550

ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 403,935

BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,550

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,566

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 377,640

ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 406,870

SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,672

ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,825

SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 351,003

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,550

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,819

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 448,793

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,935

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 440,704

PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 419,323

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426,734

BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 441,527

MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 468,750

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 459,767

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 469,497

SAMSUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,830