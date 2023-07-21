Psikoloji bölümü kaç puanla öğrenci alıyor? Psikoloji taban puanları 2023 (Devlet üniversiteleri)

Psikoloji bölümü taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanları baz alarak tercihlerini yapacaklar. Peki Psikoloji bölümü kaç puanla öğrenci alıyor? İşte Devlet Üniversitelerinin Psikoloji taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAÇ PUANLA ÖĞRENCİ ALIYOR?
2023 yılına ait taban puanlar, üniversite yerleştirme sürecinin ardından belli olacak. YKS yerleştirme sürecinin ardından Psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları netleşecek. Psikoloji bölümü, 359-470 aralığında alım yapıyor. Geçtiğimiz yılın psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte Devlet üniversitelerinin Psikoloji bölümünde 4 yıl eğitim almak isteyen adaylar için Psikoloji taban puanları
PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2022 (DEVLET ÜNİVERSİTELERİ)
Üniversite - Yılı - Tür - Yerleşen Son Kişi (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP))
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (4 Yıllık) 475,781
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 480,099
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 409,326
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 423,771
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 480,390
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 424,880
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 474,818
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 434,750
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 410,100
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 466,350
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,200
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,386
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,776
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 359,735
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 361,000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 390,575
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 0.12 390,575
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,950
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,044
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,940
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 419,528
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,932
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 429,100
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,944
ÇAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,572
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 0.12 448,807
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 444,154
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,138
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 420,499
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,952
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,644
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 473,050
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,591
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 479,350
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,162
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,055
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,950
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,528
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,262
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,200
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,695
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,947
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,678
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,213
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,098
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,601
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 424,369
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 416,462
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,108
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,950
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 385,750
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,097
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,010
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,740
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,502
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 396,842
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,583
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 368,442
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 362,070
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 366,300
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 454,715
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 481,900
HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 423,303
İSTANBUL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,994
ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 438,990
EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 422,630
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 446,786
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 448,823
AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,850
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 464,400
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 434,881
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 452,527
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,432
ANADOLU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 410,750
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 421,726
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,550
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 403,935
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,550
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,566
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 377,640
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 406,870
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 411,672
ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,825
SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 351,003
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,550
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,819
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 448,793
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,935
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 440,704
PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 419,323
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426,734
BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 441,527
MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 468,750
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 459,767
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 469,497
SAMSUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,830