06 Ağustos 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:02

Rekreasyon bölümü, YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversite ve bölüm tercihi yapacak olan öğrencilerin merak ettiği konulardan biri haline geldi. Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi mezunları çalışma sahası olarak birçok kurum ve kuruluşta kendilerine alan bulabilirler. Turizm veya Spor Akademisi okumak isteyen öğrenciler rekrasyon bölümünü tercih edebilirler. Rekreasyon ne demek? Rekreasyon bölümü iş olanakları nelerdir? gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

REKRASYON NE DEMEK?

Rekreasyon; fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı iyileştirerek yaşam kalitesini nasıl artırmanız gerektiğini keşfetmeye yardımcı olan çalışmaların bütünüdür. Rekreasyon kelimesinin anlamı kısaca bir insanın hayatını canlandırması, hayatını yenilemesi, boş vakitlerini çeşitli aktiviteler ile değerlendirmesi demektir. Rekreasyon bölümü üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

Rekreasyon bölümü dünyada gelişmiş olsa da ülkemizde daha yeni yeni gelişmekte olan bir bölümdür. İnsanların eğlence ve spor amacıyla katıldıkları etkinlikler, rekreasyon kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. Rekreasyon, eğlence, spor, sanat, hobi ve sosyal aktiviteleri, kapsamlı olarak seyahat ve turizm faliyetleri kapsamaktadır.

Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.

Bu çerçevede rekreasyonel faaliyetleri bünyesinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, oteller ve tatil köyleri akademik bilgiler ile donatılmış nitelikli ve yetişmiş yöneticilere ve çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.

Rekreasyon konusunda tüm bu etkinliklerin başında bulunan katılımcılara yardımcı olan yetkili olarak bulunmak isteyenler Spor Bilim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans bölümü olarak “Rekreasyon” tercihinde bulunabilir. Eğer ki rekreasyon organizasyonlarını bütünüyle kontrol etmek isteyen kesimdenseniz o zaman üniversitelerde Turizm Fakültesi kapsamında bulunan 4 yıllık lisans bölümü olarak yer alan “Rekreasyon Yönetimi” bölümü tercih edilebilir.

Rekreasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Aday öğrenciler rekreasyon bölümünü tercih ettiği takdirde;

Spor Rekreasyonu,

Turizm Rekreasyonu,

Boş Zaman Sosyolojisi,

Terapatik Rekreasyon,

Ritim ve Dans,

Ticari Rekreasyon,

Antrenman Bilimi,

Egzersiz Fizyolojisi,

Beslenme,

gibi uygulamaya dayalı derslerden sorumlu olacak iken rekreasyon yönetimini tercih eden adaylar;

Genel Muhasebe,

Turizm,

Genel Hukuk,

Genel İşletme,

Rekreasyon Kaynakları,

Yönetim ve Organizasyon gibi yönetime dayalı derslerden sorumlu olurlar.

REKRASYON BÖLÜMÜNÜNÜ AMACI

Rekreasyon Yönetimi bölümü üniversitelerin Turizm Fakültesi bölümünde yer almaktadır. Rekreasyon Yönetimi Bölümünde eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümünün amacı, ülkemizin ihtiyacı olan rekreasyon faaliyetleri ve turizmi geliştiren yönlendiren ve yöneten yöneticiler yetiştirmektir. Rekreasyon Yönetimi mezunu öğrenciler “Rekreasyon yöneticisi” olarak, rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla, kamu ve özel sektördeki her türlü turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici yada yönlendirici olarak görev alabilmektedirler.

Rekreasyon Faaliyetleri Nelerdir?

Rekreasyon faaliyetleri yapılan alanın açık ya da kapalı alan olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. Fakat genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Trekking

Kuş gözlemciliği

Kamp yapmak

Kaya ve buz tırmanışları

Motosiklet gezisi

Snowboard

Kanyon gezileri

Tüplü deniz dalışı

Yelkenli binişi

Yamaç paraşütü

Su sporları

Safari turu

Ağaca tırmanmak

Macera parkı, lunapark aktiviteleri

Arkeolojik geziler

Kültürel geziler

Su kayağı

Müze ziyaretleri

Sinema ve tiyatro

Balık tutmak

Dağ bisikleti

Balona binmek

REKRASYON BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Su sporları eğlence-tatil ve organizasyon aktiviteleri animatörlüğü, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.) sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü alanlarında çalışabilirler.

Belediyelerde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi mezunları çalışma sahası olarak birçok kurum ve kuruluşta kendilerine alan bulabilirler. Bunlardan bazıları;

Kamu Kurum ve Kuruluşları,

İşletmeler,

Oteller,

Tatil Köyleri