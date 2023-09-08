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Eğitim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Liselerde test usulü sınav uygulamasına son verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki sınavların test usulü değil yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenleme yaptı. Liselerde sınavlar artık klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 13:27 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Liselerde test usulü sınav uygulamasına son verildi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Sınavlar artık cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARINDA DİL BECERİSİ ÖLÇÜLECEK

Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu çerçevede Türk dili ve edebiyatı dersi sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

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