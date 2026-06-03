Rize'den Gaziantep'e eğitim köprüsü

Nurdağı Rize 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile protokol üyeleri katıldı.

Rize halkının dayanışma ve kardeşlik duygularıyla ortaya koyduğu bu anlamlı destek, iki şehir arasındaki güçlü gönül bağlarının da en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer alacak.

Bir dizi programlara katılmak üzere Gaziantep'e giden Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte 6 Şubat depreminin ardından Rize halkının desteğiyle " Çaylar Filizleniyor Yuva Oluyor" projesi kapsamında Nurdağı ilçesinde hayata geçirilen Rize 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kur'an Kursu önünde gerçekleştirilen etkinlikte Rize Kent Konseyi tarafından Rize'den getirilen çay fidanları ile temsili çay tarlası oluşturularak çay'ın farklı üretim teknikleri uygulamalı vatandaşlara anlatılarak Çay tadımı yaptırıldı.

Etkinlikte Rize Belediyesi tarafından ilimizde üretilen Çay Dalı Mangal Kömürünün tanıtımı yapılarak çay fabrikalarından çıkan ve çay atıklarını %100 oranında geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıldığı mangal kömürünün içeriğiyle ilgili vatandaşlara bilgiler aktarıldı.