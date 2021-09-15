Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:47 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:47

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, 23-28 Eylül, kayıt işlemleri ise 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.