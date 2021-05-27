Salgın döneminde derslerinden uzak kalan öğrencilere 'açık hava dersliği'

AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:24

Yeniimaret Mahallesi'nde bulunan Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak için mahalle meydanında sınıf kurup, öğrencilere başta matematik ve Türkçe olmak üzere birçok konuda ders anlatıyor.

Öğrencilerin yardımıyla meydanda ilk önce gölgelikleri kuran Çekiç, daha sonra sıra, sandalye ve tahtayı taşıyarak sınıf ortamını hazırlıyor.

Çekiç, salgın tedbirleri eşliğinde açık havada ders işleyerek öğrencilerinin eksik kaldıkları konuları yüz yüze eğitimle telafi etmeye çalışıyor.

Yaptığı çalışmayla takdir toplayan Çekiç, AA muhabirine, açık havada salgın kurallarına göre bir sınıf hazırlayıp ders yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri için gereken ne varsa yapmaya çalıştığını belirten Çekiç, "Pandemi döneminde farklı nedenlerle eksiklik yaşayan öğrencilerimizin açıklarını gidermek, iyi olan öğrencilerimizin de daha iyi olması için ne yapılabilir diye düşündüm. Çadırımızı, sıramızı, tahtamızı ve sandalyemizi ayarlayıp temiz havada derse yapmaya başladık." dedi.

Çekiç, eğitim verilen her yerin okul olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Eğitim ve öğretimin olduğu her yerin güzelleştiğini vurgulayan Çekiç, şöyle devam etti:

"Okul dört duvarla çevrili üzerinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğretmenin, öğrencinin, bilginin olduğu her yer okuldur. Biz bu şiarla mahallemizde sınıfımızı kurup derslerimiz işliyoruz. Öğrencilerimiz isteyerek ve sevinçle derslere katılıyor. Ders saatinden daha önce gelip burada toplanıyorlar. Sınıfımızı birlikte kurup derse başlıyoruz. Veliler de çok mutlu. Bu derslerden dolayı öğrencilerimiz çok mutlu, zaten bizim en büyük amacımız onların mutluluğu."

3. sınıf öğrencisi Yağmur Kısaç ise açık havada ders yapmaktan dolayı sevinçli olduklarını dile getirdi.

Derslere koşarak geldiğini anlatan Kısaç, "Buraya severek geliyorum. İnşallah büyüyünce üniversiteye gideceğim ve doktor olacağım. Öğretmenimize teşekkür ediyorum." dedi.

Aras Haskavur da derslerin iyi gittiğini ve yeni konular öğrendiklerini belirterek, "Açık havada ders yapmak çok güzel. Öğretmenimizle çok güzel ders yapıyoruz." diye konuştu.