15 Kasım 2025 Cumartesi
  • Eğitim
  ''Sana Emanet'' bilgi yarışması için başvurular başladı
Eğitim

''Sana Emanet'' bilgi yarışması için başvurular başladı

Ensar Vakfı tarafından bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Sana Emanet Online Bilgi Yarışması'na başvurular 15 Kasım itibariyle başladı Son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğu online bilgi yarışmasında toplamda 1 milyon 500 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışma kapsamında ortaokul öğrencileri “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Sahabe”, lise öğrencileri ise “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Ahlak” kitaplarından sorumlu olacak.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
''Sana Emanet'' bilgi yarışması için başvurular başladı
ABONE OL

Ensar Vakfı'nın her yıl düzenlediği ve bu yıl 7'incisi yapılacak "Sana Emanet" yarışması Türkiye'nin 81 İlinde, ortaokul 6. ve 7.sınıflar, lise hazırlık sınıfı 9. ve 10. sınıfların katılımıyla düzenlenecek.

Ortaokul öğrencileri "Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Sahabe", lise öğrencileri ise "Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Ahlak" kitaplarından sorumlu olacak.

Çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmaya 81 ilde tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip ortaokullarının 6. ve 7. Sınıf öğrencileri ile tüm resmi, özel liseler ve İmam Hatip Liseleri'nin hazırlık, 9. ve 10. Sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Yarışmaya www.sanaemanet.org web sitesinden başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler, şahsına ait şifre ile yarışma içerik paneline giriş yaparak kitaba PDF, sesli ve görüntülü formatlarda ücretsiz olarak erişme hakkına sahip olacak.

1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

3 Ocak 2026'da başlayacak olan yarışma, 11 Ocak'ta sona erecek.

Yarışma kapsamında dereceye giren 300 öğrenciye ve öğretmenlere toplamda 1 milyon 500 bin TL ödül verilecek

